Общество 01 января 2024, 20:37 Новый город появился в Чечне Кадыров: с 1 января поселок Ойсхар получил статус города

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В Чечне появился новый город Ойсхар. Об этом глава региона Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале.

«Первый день наступившего нового года ознаменовался для Чеченской Республики появлением нового города Ойсхара. Соответствующий закон, раннее подписанный мной, сегодня вступил в силу», — написал он.

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Кадыров уточнил, что в Ойсхарское городское поселение вошли Верхне-Нойберское, Нижне-Нойберское и Ойсхарское сельские поселения. Статус города положительно отразится на дальнейшем развитии и поспособствует росту благополучия местных жителей, добавил глава Чечни.

Чеченский лидер пообещал активно содействовать развитию нового города. В планах властей — привлечение инвестиции в Ойсхарскую городскую агломерацию и создание наиболее благоприятных условия для бизнеса.

Ранее Кадыров предложил участникам «голой» вечеринки в Москве вместо извинений приехать в университет спецназа в Гудермесе, чтобы лично участвовать в организации тренировок бойцов «в столовой, в постирочной, в медпункте».