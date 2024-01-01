01 января 2024, 20:37
Новый город появился в Чечне
Кадыров: с 1 января поселок Ойсхар получил статус города
В Чечне появился новый город Ойсхар. Об этом глава региона Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале.
«Первый день наступившего нового года ознаменовался для Чеченской Республики появлением нового города Ойсхара. Соответствующий закон, раннее подписанный мной, сегодня вступил в силу», — написал он.
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Кадыров уточнил, что в Ойсхарское городское поселение вошли Верхне-Нойберское, Нижне-Нойберское и Ойсхарское сельские поселения. Статус города положительно отразится на дальнейшем развитии и поспособствует росту благополучия местных жителей, добавил глава Чечни.
Чеченский лидер пообещал активно содействовать развитию нового города. В планах властей — привлечение инвестиции в Ойсхарскую городскую агломерацию и создание наиболее благоприятных условия для бизнеса.
Ранее Кадыров предложил участникам «голой» вечеринки в Москве вместо извинений приехать в университет спецназа в Гудермесе, чтобы лично участвовать в организации тренировок бойцов «в столовой, в постирочной, в медпункте».
Чечня
Рамзан Кадыров
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