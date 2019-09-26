  • Новый город областного подчинения появился в Подмосковье. Им стало Видное

    26 сентября 2019, 13:17

    Алена Собкалова, Андрей Зуев, Максим Беспалов

    Видное стало городом областного подчинения. Соответствующий закон приняли депутаты Мособлдумы на очередном заседании.

    Территорию Ленинского муниципального района преобразовали в Ленинский городской округ. Для формирования округа объединили территории городского поселения Видное, городского поселения Горки Ленинские, сельского поселения Булатниковское, сельского поселения Володарское, сельского поселения Молоковское, сельского поселения Развилковское и прекратили статус муниципального образования — сельского поселения Сохоз имени Ленина.

    После упразднения Ленинского района власти Подмосковья приняли решение отнести Видное к категории города областного подчинения Московской области.

    Проект закона не содержит положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции. Его принятие не потребует дополнительных расходов из бюджета региона.