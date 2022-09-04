Общество 04 сентября 2022, 12:00 Поделиться Telegram

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Viber Новый город-автодром «АвтоКидс» открылся в ТЦ «Этажи-Флорс» в Щелкове

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В Щелкове открыли новый город-автодром «АвтоКидс». Праздник для юных автолюбителей устроили 1 сентября в торговом центре «Этажи-Флорс».

Это первая в России территория развлечений, где к детским играм подошли серьезно, по-взрослому. За руль юных водителей допускают только после сдачи теоретического экзамена на знание правил дорожного движения.

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«Приучать ребенка к правильному поведению на дорогах нужно как можно раньше. Один из способов — посетить город-автодром, где дети могут смоделировать реальные ситуации поведения на дороге», — отметил на открытии управляющий городом-автодромом «АвтоКидс» Дмитрий Маликов.

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Здесь имитирована реальная улица с интенсивным автомобильным движением, пешеходными переходами, дорожными знаками и светофорами. После такого полного погружения уже не страшно садиться за руль настоящего автомобиля.

Рядом с автодромом открылся «ХеппиКидс» — парк вязаных аттракционов, которые считаются одними из самых безопасных для детей. Веревка выдерживает до 700 килограммов. Мода на этот аттракцион только пришла в Россию, поэтому подобных площадок в столице пока немного.

«Здесь очень круто, атмосферно и интересно», — признался один из первых посетителей «ХеппиКидс», Сергей Цымбалов.

Праздник открытия города-автодрома в ТЦ «Этажи-Флорс» получился масштабным — с шоу-программой и оригинальными фотозонами.

ООО «АВАНТ» (ИНН 5050113104)

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Город-автодром «АвтоКидс» Город-автодром «АвтоКидс» Город-автодром «АвтоКидс» Город-автодром «АвтоКидс» Город-автодром «АвтоКидс» Город-автодром «АвтоКидс» Город-автодром «АвтоКидс» Город-автодром «АвтоКидс»

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