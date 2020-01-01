Новый год наступил на всей территории России

На всей территории России наступил новый 2020 год. Последним его встретили жители самого западного региона страны — Калининградской области. Полночь там наступила в 1:00 по московскому времени.

Позднее других проводили старый и встретили новый год военнослужащие, несущие дежурство на посту «Западный», на границе России с Польшей. Об этом ТАСС сообщили в погрануправлении ФСБ по Калининградской области.

В Калининграде праздничные мероприятия пройдут днем 1 января на площади Победы. Вечером жителей ждет фейерверк. В новогоднюю ночь массовых мероприятий в городе не проводится, рассказали в администрации города.

Население Калининградской области составляет примерно один миллион человек. Этот регион находится между Литвой и Польшей и не имеет сухопутных границ с основной территорией России.

Первыми в стране 2020 год встретили жители Камчатки и Чукотки.

Президент России Владимир Путин, выступая с новогодним обращением, назвал нынешнее время «бурным и противоречивым». Но, по его словам, в силах граждан сделать так, чтобы их жизнь менялась только лучшему.