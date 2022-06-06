Новый глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал о планах в новой должности

Максим Соколов был вице-губернатором Санкт-Петербурга с 2019 года, теперь он возглавил «АвтоВАЗ». В интервью газете «Петербургский дневник» он рассказал о планах в новой должности.

«Говоря о перспективах, скажу так: „АвтоВАЗ“ был и остается флагманом отечественного автопрома», — отметил Соколов.

Первоочередная задача сейчас — наладить импортозамещение. Кроме того, в должности руководителя предприятия Соколов планирует расширять базы поставщиков и логистических цепочек как на территории Самарской области, так и Приволжского федерального округа в целом.

«Но возможны и новые стратегические направления. Я уверен, что мы выполним все поставленные перед нами задачи», — заключил он.