Общество 21 декабря 2022, 18:06 Новый геновариант детской миопатии Дюшенна открыли нижегородские врачи

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Медицинские работники Нижегородской области открыли новый генетический вариант миопатии Дюшенна у детей. Такая болезнь проявляется слабостью в мышцах, сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Такое открытие врачей позволяет ускоренно проводить диагностику и эффективнее назначать терапию. Также выявление нового геноварианта способствует возможности замедления прогрессирования болезни.

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Отмечается, что в области ведется учет каждого ребенка с этой болезнью.

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