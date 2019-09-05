Новый газопровод построили в городском округе Солнечногорск

Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопровод-связку ТИЗ «Лесное» — пионерлагерь «Звездный», в деревне Мышецкое сельского поселения Луневское Солнечногорска. Протяженность газопровода составляет 0,39 километра. Он стал 19-м объектом, построенным в рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года».

Новая связка позволит обеспечить надежное газоснабжение жителей газифицированного населенного пункта — деревни Мышецкое, где проживают около 200 человек.

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«Приоритетная задача предприятия — бесперебойное газоснабжение жителей Московской области. В рамках реализации губернаторской программы газификации с начала 2019 года мы уже построили и ввели в эксплуатацию 19 объектов протяженностью 53 километра. Это значит, что более 2,5 тысячи жителей региона смогли подключить свои дома к газу», — отметил глава АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.

Он добавил, что до конца октября газ будет проведен в село Атепцево Наро-Фоминского городского округа, деревню Цаплино и деревню Яковлевская Орехово-Зуевского городского округа, а также в деревню Чапаевка Одинцовского городского округа.

Губернаторская программа «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» — самая масштабная из принятых в регионе за последние десятилетия. В 2019 году в Московской области планируется построить 50 новых газопроводов. Основной период сдачи большинства газопроводов запланирован на четвертый квартал 2019 года. Программа газификации даст возможность подключиться к газу 10 тысячам жителей Подмосковья.

Узнать перечень населенных пунктов, включенных в губернаторскую программу газификации на 2019 год, а также ознакомиться с графиком проведения встреч с жителями можно на официальном сайте Мособлгаза.