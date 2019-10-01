Новый газопровод обеспечит бесперебойную подачу топлива в Истре

Мособлгаз ввел в эксплуатацию газопровод-связку в деревне Красновидово сельского поселения Ивановское городского округа Истра. Новый построенный газопровод протяженностью 0,83 километра позволит обеспечить надежное и бесперебойное газоснабжение для более 110 потребителей.

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«Мы построили 22-й газопровод с начала года в рамках губернаторской программы газификации Московской области. Это органичная программа, которая каждый год включает в себя мероприятия не только по газификации новых населенных пунктов, но и по строительству газопроводов-связок, способствующих улучшению качества жизни жителей Московской области. До конца года газ придет в дома к 10 000 жителей Подмосковья», — рассказал глава АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.

Губернаторская программа «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» — самая масштабная из принятых в регионе за последние десятилетия. В 2019 году в Московской области планируется построить 50 новых газопроводов. Основной период сдачи большинства газопроводов запланирован на IV квартал 2019 года.

Узнать перечень населенных пунктов, включенных в губернаторскую программу газификации на 2019 год, а также ознакомиться с графиком проведения встреч с жителями можно на официальном сайте Мособлгаза.