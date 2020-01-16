Новый французский посол прибыл в Россию
В Москву прибыл новый посол Франции Пьер Леви. Его предшественница Сильви Берманн завершила свою работу в декабре прошлого года. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на французское диппредставительство.
По данным издания, Пьер Леви занимал пост посла Франции в Польше с августа 2016 по январь 2020 года. До этого он возглавлял дирекцию по делам Евросоюза в МИД Франции, а с января 2010 по июль 2013 работал послом в Чехии.
Сегодня французский дипломат прибыл в РФ. В ближайшее время он вручит верительные грамоты внешнеполитическому ведомству России, а затем главе государства Владимиру Путину.