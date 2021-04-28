Новый формат образовательной школы «МЫВМЕСТЕ» впервые запустят на форуме «Таврида»

С 1 по 6 июня 2021 года на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» впервые запустят новый формат образовательной школы «МЫВМЕСТЕ». Среди направлений школы музыка, хореография, кино и театр, медиа, арт. Ее участниками станут молодые деятели культуры в возрасте 18-35 лет, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в Федеральном агентстве по делам молодежи.

Образовательная программа школы «МЫВМЕСТЕ» будет включать в себя шоукейсы (презентация перед широкой публикой авторских форматов, творческих номеров, продуктов и идей), творческие мастерские, в которых эксперты из различных областей креативных индустрий на собственных примерах обучат основам творческих профессий, мотивационный сторителлинг от российских почетных гостей, а также создание творческого номера коллаборации участников школы «МЫВМЕСТЕ» для шоу резидентов, которое пройдет на фестивале «Таврида.АРТ» 8–12 сентября. Помимо этого, во время проведения школы запланирована съемка социального реалити-проекта, который будет представлять из себя серию выпусков телевизионной программы о креативных коллаборациях участников.

Регистрация для участия в школе проходила с 5 по 26 апреля 2021 года.

Форум «Таврида» впервые прошел в Крыму в 2015 году и за минувшие годы стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. За это время проект расширился до формата арт-кластера и преобразовался в единую экосистему, где молодые творцы принимают участие в инновационных образовательных форматах, общаются с топовыми экспертами в области креативных индустрий и получают продюсерское сопровождение с финансовой поддержкой своих проектов.