Общество 02 февраля 2023, 16:26 Новый ФОК с двумя бассейнами появится на севере Москвы до конца года

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На севере Москвы, в районе Бибирево, продолжается строительство нового ФОКа (физкультурно-оздоровительного комплекса). Его должны ввести в эксплуатацию уже к концу года. Об этом ИА НСН рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Двухэтажное здание общей площадью четыре тысячи квадратных метров построили на Алтуфьевском шоссе. В комплексе предусмотрены два бассейна. Первый, длиной 25 метров, предназначен для оздоровительного плавания и водной физкультуры. Второй, вдвое меньше, детский. Также в ФОКе обустроят тренажерный зал площадью 200 квадратных метров.

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Предполагается, что новый спортивный комплекс увеличит число москвичей, занимающихся спортом, в два раза.