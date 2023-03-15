15 марта 2023, 15:57
Новый ФОК построят в Липецке к 2026 году
В Липецке построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс, его введут в эксплуатацию к 2026 году. Об этом сайту kp.ru сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Он отметил, что проект обойдется где-то в 500 миллионов рублей. Его реализация создаст 100 рабочих мест.
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В новом ФОКе «Липецкие термы» планируют размещение водных аттракционов, джакузи, организацию детской зоны. Территория комплекса вместит 15 различных бань и саун. Также проектом предусмотрено размещение четырех бассейнов: трех круглогодичных и одного летнего. Кроме того, в ФОКе будут зоны для расслабления и кафе. Комплекс построят в парке Молодежный
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«Очень интересный проект — в регионе таких пока нет. Надеюсь, понравится и липчанам, и гостям города. Инвестор хорошо себя зарекомендовал — уже построил такой комплекс в Калуге. Рассчитываем, что так же хорошо выполнит свои обязательства и в Липецке», — сказал губернатор.
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