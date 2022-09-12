Новый ФОК появится в районе Зябликово в Москве | 360°

Общество 12 сентября 2022, 13:31 Поделиться Telegram

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Viber Новый ФОК появится в районе Зябликово в Москве

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В московском районе Зябликово на пересечении Шипиловской улицы и Орехового проезда появится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Об этом написало ИА НСН со ссылкой на слова главы департамента строительства города Москвы Рафика Загрутдинова.

«Завершение основных строительных работ на ФОКе „Акварис“ ожидается в начале 2024 года», — сообщил Загрутдинов.

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На объекте уже установили буронабивные сваи под подпорную стену. Общая площадь комплекса составит более четырех тысяч квадратных метров.

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В ФОКе будут находиться два бассейна, тренажерный зал, буфет для посетителей, медицинский блок, а также служебно-бытовые и административные помещения для персонала.

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