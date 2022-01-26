Новый физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Ингушетии

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс появятся в Сунже (Игнушетия). Старое здание снесут, написало IncNews.

О планах сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

«Собираемся строить в Сунже новый ФОК, так как старый не соответствует нормативным требованиям, его состояние угрожает здоровью детей, которые тренируются в нем», — написал глава республики.

Новый цен6тр будет построен в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». В нем будут залы для занятия фитнесом, бассейн, тир и массажный салон.