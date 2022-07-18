Автор стихотворения «Простите, что я не уеду», поэт и писатель Александр Пелевин заявил, что не испытывает никаких чувств к уехавшим из страны россиянам. Именно этим людям, которых Пелевин назвал «совестливой интеллигенцией», он посвятил последнее стихотворение. Об этом поэт и писатель заявил в беседе с «360».

«Стихотворение, очевидно, посвящено совестливой интеллигенции, которая в панике разбежалась по ближнему зарубежью по принципу „все побежали — и я побежал“. Они мнят себя новым „философским пароходом“, но в итоге оказались смешной самопародией. Чувств не испытываю совершенно никаких, каждый сам вправе решать, уезжать ему куда-то или нет», — заявил Пелевин.

Писатель отметил, что активисты, которые устроили массовое покаяние за то, что они русские, вызывают у него чувство, похожее на брезгливость. После их заявлений из Грузии о желании расчленить Россию видеть их снова в своей стране Пелевин не хочет.

Отдельно писатель коснулся ситуации с уехавшими артистами, которые выступают против России, но при этом стараются зарабатывать на своих выступлениях.

«Я бы не стал сейчас заниматься охотой на ведьм, но, безусловно, нельзя резко выступать против своего государства и одновременно от этого же государства кормиться. Так же, как и не стоит поливать грязью свой народ и одновременно давать здесь концерты, думая, что ничего не прилетит в ответ», — подчеркнул Пелевин.

Стихотворение-ответ для российских эмигрантов Александр Пелевин зачитал в эфире телеканала «Россия 1». В своем произведении автор прошелся по распространенным в Сети стереотипам о стране и ее жителях и объяснил, что останется в России, несмотря ни на что.