Общество 21 августа 2023, 13:39 Новый фармацевтический комплекс открыли в Зеленограде Собянин открыл новый фармацевтический завод на площадке «Алабушево» в «Технополисе Москва» Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Завод компании «Р-Опра» открылся в ОЭЗ «Технополис Москва» на площадке «Алабушево». Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в 2018 году правительство заключило офсетный контракт с компанией «Р-Опра» на производство жизненно важных лекарств, включая препараты для лечения онкологии, астмы и аутоиммунных заболеваний. Организация построила производство в Москве, а правительство обязалось закупать эти препараты в течение семи лет для городских медучреждений.

Реклама

Собянин заявил, что выпуск жизненно важных лекарств поможет снизить зависимость от импорта и обеспечить стабильные поставки.

Мэр добавил, что фармацевтический кластер в ОЭЗ «Технополис Москва» становится одним из самых мощных в России. За пять лет совместных усилий в нем построили уже восемь заводов, а к 2027 году их количество достигнет 15.

В первом полугодии 2023 года производство лекарственных препаратов на московских фармпредприятиях выросло на две трети по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее в Москве расширили библиотеку для обучения искусственного интеллекта в области медицины.