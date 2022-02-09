Новый ФАП построен в Пензенской области

Новый фельдшерско-акушерский пункт построили в Пензенской области. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу облминздрава.

«Старый ФАП находился, конечно, в очень неприглядном состоянии. В ожидании приема в осенне-зимний период люди порою даже не снимали верхнюю одежду», — рассказала руководитель местной больницы Татьяна Каширина.

В новом ФАПе установлено необходимое оборудование. Также в нем будут проводить также вакцинацию и диспансеризацию.