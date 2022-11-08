Новый эпизод появился в уголовном деле о незаконном зачислении абитуриентов в столичный вуз | 360°

Общество 08 ноября 2022, 13:44 Новый эпизод появился в уголовном деле о незаконном зачислении абитуриентов в столичный вуз РИА «Новости»: против «Синергии» возбудили новое дело о мошенничестве РИА «Новости»

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Следователи возбудили новое уголовное дело по факту мошенничества при приеме в университет «Синергия». В вуз должны были взять молодого человека, который планировал уклониться от частичной мобилизации. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах РИА «Новости».

«Уголовное дело <...> возбуждено в отношении Дмитрия Кухарева и неустановленных лиц», — сказал источник.

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По его словам, Кухарев с сообщниками использовал свое служебное положение, чтобы устроить в вуз резервиста, которому очное обучение дало бы отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации.

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Молодой человек заплатил за зачисление 220 тысяч рублей, но студентом так и не стал, так как приемная кампания закончилась 1 октября. Так как в вузе деньги не вернули, парень написал заявление в полицию.

В конце сентября ректор «Синергии» Артем Васильев предложил дать отсрочку от частичной мобилизации студентам частных вузов. А в середине октября суд в Москве арестовал мошенников, обещавших уберечь от мобилизации зачислением в «Синергию», напомнило РИА ФАН.