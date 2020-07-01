Новый экипаж отправят на МКС осенью, несмотря на коронавирус

Роскосмос отправит на МКС новый экипаж осенью, несмотря на сложности, связанные с коронавирусом. Сейчас на орбите находятся Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в беседе с журналистами отметил, что Россия смогла обеспечить беспрецедентные меры безопасности, чтобы коронавирус не проник на борт МКС.

«Нам удалось это сделать, и никакая зараза на орбиту не попала, что очень важно, потому что это самые жесткие требования, которые предъявляет и Роскосмос, и ФМБА для стабильной работы международного экипажа. Сейчас наши коллеги находятся на орбите, мы планируем осенью совершить еще один пуск пилотируемого корабля, то есть идет в принципе обычная ротация экипажа, который выполняет свое полетное задание», — сказал Дмитрий Рогозин, его цитирует «Интерфакс».

Сейчас к полету на МКС готовятся российские и американские члены основного и дублирующего экипажей корабля «Союза МС-17». По плану, они отправятся в космос в октябре.

В основной состав экипажа вошли российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Их дублируют Олег Новицкий, Петр Дубров, Марк Ванде Хай. Из-за коронавируса в этот раз Роскосмос готовит еще и резервный экипаж, в него вошли Антон Шкаплеров и Андрей Бабкин.

Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, а также астронавт NASA Крис Кэссиди находятся на МКС с начала апреля. Перед этим они провели полтора месяца на карантине, чтобы не завезти коронавирус в космос.