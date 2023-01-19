Общество 19 января 2023, 16:18 Новый дом построят в Бутырском районе Москвы по программе реновации

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В Москве продолжают реализовывать программу реновации ветхого жилья, в ее рамках Бутырском районе возведут дом на 182 квартиры. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».

Проектом в доме предусмотрены четыре лифта. Первые этажи отдадут под коммерческие помещения: кафе, спортивные клубы и магазины. Кроме того, две квартиры будут приспособлены для маломобильных граждан, а вестибюль и холл — для колясок.

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«В настоящее время ведется устройство шпунтового ограждения, строители приступили к работам по разработке котлована. Новостройку возводят на месте двух снесенных старых домов», — рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

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Кроме того, во дворе жилого дома построят детскую и спортивные площадки.