07 февраля 2023, 14:39
Новый дом построят по программе реновации на юго-востоке Москвы в 2024 году
Строительство жилого дома для переселения местных жителей в рамках программы реновации планируют завершить в столичном районе Кузьминки уже в следующем году. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».
В новом доме будет 284 квартиры, девять из которых оборудуют для маломобильных переселенцев. Также в здании будет располагаться подземный паркинг, кладовые для инвентаря и колясочные.
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Отмечается, что все входные группы украсят витражами.
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