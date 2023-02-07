Общество 07 февраля 2023, 14:39 Новый дом построят по программе реновации на юго-востоке Москвы в 2024 году

Читать 360tv в

Строительство жилого дома для переселения местных жителей в рамках программы реновации планируют завершить в столичном районе Кузьминки уже в следующем году. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».

В новом доме будет 284 квартиры, девять из которых оборудуют для маломобильных переселенцев. Также в здании будет располагаться подземный паркинг, кладовые для инвентаря и колясочные.

Реклама

Отмечается, что все входные группы украсят витражами.

Реклама