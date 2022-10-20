Новый дом по программе реновации появится в московском районе Марфино | 360°

Общество 20 октября 2022, 17:47 Новый дом по программе реновации появится в московском районе Марфино

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Новостройку с часами на фасаде построят в московском районе Марфино. Об этом рассказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов, написало ИА НСН.

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Дом построят на Гостиничном проезде. Здание планируют ввести в эксплуатацию уже в 2023 году. Дом будет состоять из трех секций переменной этажности, здание оборудуют подземной парковкой. В новостройке будет 267 квартир для участников программы реновации.