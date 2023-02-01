Общество 01 февраля 2023, 15:30 Новый дом по программе реновации появился в Черемушках

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На юго-западе Москвы в районе Черемушки ввели в эксплуатацию еще один дом по программе реновации. Об этом сообщил ИА НСН со ссылкой на главу столичного Департамента строительства Рафика Загрутдинова

Дом, рассчитанный на 252 квартиры, появился на Севастопольском проспекте. Он состоит из пяти секций. А каждая из квартир уже с улучшенной отделкой. Внизу оборудована подземная парковка. Сам же дом приспособлен для людей с ограниченными возможностями.

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Кроме того, двор благоустроен. Внутри построены детская и спортивная площадки.