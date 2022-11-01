Новый Дом культуры появится в Анапе | 360°

Общество 01 ноября 2022, 23:05 Новый Дом культуры появится в Анапе

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в следующем году в анапском поселке Сукко построят новый Дом культуры. Об этом написал «Царьград».

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Глава Кубани уточнил, что в Доме культуры оборудуют гончарную мастерскую, библиотеку, хореографический, спортивный и зрительный залы. Отмечается, что с 2019 года в регионе приведены в порядок 30 досуговых учреждений. Местные власти до зимних праздников намерены обновить социальные объекты в Тимашевском, Тбилисском и Каневском районах.