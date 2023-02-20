Общество 20 февраля 2023, 10:45 Новый директор Ленинградского зоопарка Журавлев рассказал, какие изменения ждут организацию

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Новый директор Ленинградского зоопарка Юрий Журавлев в разговоре с «Петербургским дневником» рассказал, что Ленинградский зоопарк постепенно становится государственным бюджетным предприятием.

Таким образом, по его словам, власти города смогут более эффективно отслеживать финансовые поступления в бюджет организации.

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«Я думаю, это в первую очередь сделано для порядка, чтобы город мог еще более эффективно контролировать финансы, которые нам выделяют и которые мы зарабатываем сами», — сказал Журавлев.

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Сперва новый директор желает привести в порядок запущенные территории, а также сделать капитальный ремонт в некоторых вольерах.

Все питомцы должны быть накормлены, напоены, избавлены от болезней и иметь необходимые условия для проживания, резюмировал Журавлев.