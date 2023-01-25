Общество 25 января 2023, 12:34 Новый детский сад построили на юго-западе Москвы

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Строительство нового детского сада завершилось в поселении Филимонковском Новомосковского административного округа Москвы. Об этом сообщило Utro.ru со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина.

Отмечается, что дошкольное учреждение рассчитано на 325 мест. Новый садик вошел в состав жилого комплекса "Середневский лес".

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Территорию сада облагородили деревьями и оборудовали современными детскими площадками.