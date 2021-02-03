Новый детский сад открыли в Новосибирской области
Новый детский сад «Звездочка» открылся в селе Криводановка Новосибирского района. Об этом сообщило издание Infox.ru.
Учреждение построено в рамках проекта «Демография». Замгубернатора региона Сергей Нелюбов побывал на церемонии открытия и заявил, что основная задача области — увеличить количество мест в дошкольных учреждениях, чтобы они стали доступны каждому.
«В 2021 году в рамках нацпроектов в регионе продолжается строительство дошкольных учреждений, планируется создать порядка 1800 мест», — рассказал Нелюбов.