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    03 февраля 2021, 15:32

    Новый детский сад открыли в Новосибирской области

    Дарья Морозова

    Новый детский сад «Звездочка» открылся в селе Криводановка Новосибирского района. Об этом сообщило издание Infox.ru.

    Учреждение построено в рамках проекта «Демография». Замгубернатора региона Сергей Нелюбов побывал на церемонии открытия и заявил, что основная задача области — увеличить количество мест в дошкольных учреждениях, чтобы они стали доступны каждому.

    «В 2021 году в рамках нацпроектов в регионе продолжается строительство дошкольных учреждений, планируется создать порядка 1800 мест», — рассказал Нелюбов.