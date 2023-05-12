Общество 12 мая 2023, 22:20 Новый детский сад откроют в Нижнем Новгороде в сентябре

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Детский сад на улице Молитовской в Ленинском районе Нижнего Новгорода начнет свою работу уже 1 сентября. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на прямой эфир главы города Юрия Шалабаева в соцсетях.

Сейчас здание находится на этапе получения лицензии, уточнило «Время Н». В детский сад осталось завезти мебель.

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Шалабаев предположил, что получить лицензию удастся до конца текущего месяца.

«Думаю, что до конца мая лицензию мы получим, а уже с 1 сентября начнем принимать детей», — отметил политик.