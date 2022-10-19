Новый детский сад откроют в московском районе Косино-Ухтомский | 360°

19 октября 2022, 19:46
Новый детский сад откроют в московском районе Косино-Ухтомский
Новый детский сад на 300 мест появится в Косино-Ухтомском районе Москвы. Об этом рассказал глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов, сообщило ИА НСН.
Отделочные работы в здании завершены уже на 56%. Детский сад введут в эксплуатацию до конца 2022 года.
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В саду будет кабинет для развивающих занятий, музыкальный и физкультурный залы, а также бассейн. Детский сад расположится на Ветлужской улице.
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