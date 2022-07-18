Новый детский сад откроют в Южнопортовом районе Москвы

Детский сад на 200 мест откроют в Южнопортовом районе Москвы. Об этом написало ИА НСН со ссылкой на главу департамента строительства столицы Рафика Загрутдинова.

Новое здание расположено по адресу Дубровский проезд, 7. Площадь детского сада составит более трех тысяч квадратных метров.

«В детском саду завершены отделочные работы, выполнен монтаж оборудования и мебели, а также завершается благоустройство территории. Фасады здания в современном стиле облицованы металлическими панелями с декоративными фигурными выступами», — рассказал Загрутдинов.