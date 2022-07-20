Новый детский сад откроют в 14 микрорайоне Ново-Переделкино в Москве

Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что в детском саду 14 микрорайона Ново-Переделкино рабочие завершают благоустройство территории. Он будет введен в эксплуатацию в самое ближайшее время, написало ИА НСН.

«Установлены игровые площадки с навесами для прогулок, высажен газон и кустарники. Выполнен монтаж мебели и оборудования», — отметил Загрутдинов.

В каждой группе будет расположена раздевалка, игровая, спальня, санузел и буфет. Также в детском саду предусмотрены кабинеты для логопеда и психолога.

Всего дошкольное учреждение рассчитано на 125 детей от трех до семи лет.