Новый детский сад и школа появятся в городе Муравленко в ЯНАО
Елена Молдован: детсад сможет принять 230 детей, а школа — 500 учащихся
В городе Муравленко в микрорайоне Молодежный в ЯНАО в скором времени появится новый детский сад и школа. Об этом в соцсетях написала глава города Елена Молдован, сообщило ИА «Север-Пресс».
По словам Елены Молдован, детский сад сможет принять 230 человек, а в школе смогут учиться до 500 детей. В скором времени строители перейдут к внутренним отделочным работам.
«Строители возводят в здании школы атриум. Параллельно идет строительство системы тепловодоснабжения. Подрядчик обещает до конца ноября построить перекрытие над бассейном», — рассказала Молдован.
На здании детского сада уже монтируют кровлю и оконные блоки. Кроме того, заканчивается установка внутренних сетей отопления и завершаются работы по фасаду здания.