Новый детский сад и школа появятся в городе Муравленко в ЯНАО

В городе Муравленко в микрорайоне Молодежный в ЯНАО в скором времени появится новый детский сад и школа. Об этом в соцсетях написала глава города Елена Молдован, сообщило ИА «Север-Пресс».

По словам Елены Молдован, детский сад сможет принять 230 человек, а в школе смогут учиться до 500 детей. В скором времени строители перейдут к внутренним отделочным работам.

«Строители возводят в здании школы атриум. Параллельно идет строительство системы тепловодоснабжения. Подрядчик обещает до конца ноября построить перекрытие над бассейном», — рассказала Молдован.

На здании детского сада уже монтируют кровлю и оконные блоки. Кроме того, заканчивается установка внутренних сетей отопления и завершаются работы по фасаду здания.