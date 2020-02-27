Новый детский омбудсмен Петербурга рассказала о планах на посту

Кандидатуру Митяниной одобрили 26 февраля в петербургском Законодательном собрании. Она принесла присягу и поделилась планами на должности детского омбудсмена.

Она отметила, что первым делом хотела бы познакомиться с новыми коллегами.

Работу она решила начать с вопросов безопасности несовершеннолетних. Она подчеркнула рост числа детей, употребляющих наркотические вещества, а также правонарушений в их отношении.

«Нужно выяснить, где не дорабатывает власть. Мне очень понравилось выражение президента РФ на встрече с уполномоченными по правам человека, он дал оценку работе уполномоченных, и этот принцип работать бесстрашно, настойчиво и с результатом — он приемлем и для работы уполномоченного по правам ребенка», — отметила Митянина.