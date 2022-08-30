Новый детсад появился в районе Ново-Переделкино в Москве

Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что в 14-м микрорайоне Ново-Переделкино введен в эксплуатацию новый детский сад. Об этом написало ИА НСН.

По данным информагентства, детсад рассчитан на 125 мест для воспитанников от трех до семи лет. На первом этаже находятся пост охраны, ячейки на две детские группы и медицинский блок. На втором этаже располагаются кабинет для занятий музыкой, физкультурный зал и три ячейки. Также в детсаду предусмотрены кабинеты психолога и логопеда.