Новый детсад открыли в Салехарде

В Салехарде открыли новый детский сад «Северное сияние», который будет работать по специальной комплексной образовательной программе. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Детсад появился в микрорайоне Обдорский. Его построили в рамках нацпроекта «Демография». В «Северном сиянии» сформируют 10 групп. Всего здание сможет вместить до 240 детей.

«Наши воспитатели обязательно прошли курсы по формированию экологической культуры дошкольников. Это было одно из требований при приеме сотрудников в штат», — обратила внимание заведующая учреждением Марина Осипова.