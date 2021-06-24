Новый челлендж по скручиванию колесных колпачков появился у российских тинейджеров

Житель Подмосковья пожаловался Life на школьников, которые, увидев новый челлендж в Сети, своровали колесные колпачки с его иномарки Acura EL.

«У тинейджеров новый челлендж по скручиванию колесных колпачков, и я, как владелец нескольких автомобилей, очень затревожился. Потому что на колесах моей Acura стояли хорошие алюминиевые колпачки», — поделился собеседник издания.

Он заметил, что такое поведение приобретает массовый характер и с ним никто не борется. Мужчина узнал, где живут ребята, которые скручивают колпачки и пошел к одному из них домой, чтобы объяснить родителям ситуацию.

«Я считаю, что это вина родителей в первую очередь, потому что дети как пластилин. Из них берешь и лепишь, и что они видят вокруг, то они и делают», — добавил он.