Новый большой детсад откроют в сентябре в Новом Уренгое

В Новом Уренгое в микрорайоне Строителей завершается возведение детского сада «Северное сияние». Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов рассказал, что остались небольшие работы, которые связаны с благоустройством территории и отделкой помещений. Общая площадь детсада превышает восемь с половиной тысяч «квадратов». Он рассчитан на 300 детей.

В конце года также планируется сдать детскую поликлинику с женской консультацией. Она появится в микрорайоне Восточный.