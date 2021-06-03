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    03 июня 2021, 21:15

    Новый большой детсад откроют в сентябре в Новом Уренгое

    Артур Блянихов

    В Новом Уренгое в микрорайоне Строителей завершается возведение детского сада «Северное сияние». Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

    Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов рассказал, что остались небольшие работы, которые связаны с благоустройством территории и отделкой помещений. Общая площадь детсада превышает восемь с половиной тысяч «квадратов». Он рассчитан на 300 детей.

    В конце года также планируется сдать детскую поликлинику с женской консультацией. Она появится в микрорайоне Восточный.