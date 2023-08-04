Общество 04 августа 2023, 18:30 Новый больничный стационар откроют в Тазовском в 2024 году

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Новый больничный стационар заработает в Тазовском в 2024 году. Об этом ИА «Север-Пресс» сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

По словам главного врача Тазовской ЦРБ Эльдара Фараджева, стационар будет рассчитан на 46 коек. Рядом с ним появятся инфекционное и туберкулезное отделения.

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В самом стационаре будет находиться отделение с подразделением скорой и неотложной помощи, операционный блок, хирургия, терапевтическое отделение, реанимация, аптека, отделение санитарной авиации.