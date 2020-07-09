Новый бокс для теста на COVID-19 появился в Москве

Уличные боксы для взятия у пациентов мазков из ротоглотки, измерения температуры и проведения теста на обоняние устанавливают на территории клиники. Они нужны для того, чтобы начать работу после карантина и обезопасить саму больницу клинику, врачей и пациентов.

Каждый, кто заходит в клинику, должен пройти через бокс и сдать эти тесты. Это надежный способ выявления коронавирусной инфекции, так как больные теряют обоняние, не чувствуют запахов и вкусов.

«Прежде, чем проводить такой тест, мы спрашиваем у пациента, есть ли у него порок врожденного отсутствия обоняния», — рассказал Яковенко.

На открытие первого бокса потребовалось около двух недель. Помимо самого бокса специалисты построили навес, чтобы дожди не заливали оборудование на полке перед ним. К тому же, они соорудили подходные пути к нему, чтобы потоки пациентов не пересекались.

Строительство бокса для сдачи теста на наличие коронавируса обошлось практически в 300 тысяч рублей.

Бокс является полностью автономным, изолированным, у него работает своя приточно-вытяжная вентиляция. Забор воздуха производится с расстояния 10 метров, на высоте три метра от этого бокса.