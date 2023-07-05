05 июля 2023, 17:50
Новый белорусский электробус вышел на улицы Петербурга
Новый белорусский электробус в тестовом режиме вышел на улицы Санкт-Петербурга. Транспорт будет курсировать в Приморском районе, сообщили на сайте телеканала «Санкт-Петербург».
Электробус оснащен современными мультимедийными информационными системами и GPS-оборудованием. Для маломобильных пассажиров производители предусмотрели специальные места с системами фиксации.
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Отмечается, что прокатиться на новом электробусе можно будет от Коломяг до Арцеуловской аллеи.
Санкт-Петербург
Электромобили
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