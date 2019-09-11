Новый баг в Instagram позволил смотреть закрытые профили

Доступ к приватным данным может получить любой желающий. Достаточно использовать инструменты разработчика в любом популярном браузере.

Для этого пользователь, который находится в «друзьях» или подписчиках закрытого от посторонних аккаунта, в коде страницы должен найти изображение или видеофайл, выделить ссылку на него в общедоступном формате и передать этот URL-адрес кому-нибудь постороннему. Любой желающий может пройти по этой ссылке и так посмотреть якобы закрытые данные.

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Так можно читать даже Stories. Обычно они исчезают через сутки после публикации, но на самом деле файлы хранятся на серверах Facebook. Зная гиперссылку на них, получить доступ к данным не составит труда.

В Facebook тем временем заявили, что такой метод доступа к файлам не дает посторонним никаких преференций. К личному аккаунту так получить доступ невозможно.