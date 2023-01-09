Общество 09 января 2023, 18:11 Новый автомобиль Haval М6 планируют презентовать весной в Китае

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Китайский автомобильный бренд Haval планирует презентовать новую модель бюджетного кроссовера М6 весной этого года. Об этом сообщил сайт «Китайские автомобили».

По данным сайта «Известия», данная модель автомобиля получила новую оптику, бампер и безрамочную решетку радиатора.

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М6 по габаритным показателям будет больше, чем модель кроссовера Haval F7. Отмечается, что о технических характеристиках новой модели практически ничего не известно.

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