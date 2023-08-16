Общество 16 августа 2023, 15:39 Новый автобусный маршрут появится в Нижнем Тагиле

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Новый автобусный маршрут №77 запустят в Нижнем Тагиле от магазина «Глобус» до центральной городской больницы №1. Об этом сообщил сайт uralpolit.ru со ссылкой на городскую администрацию.

Автобус будет проезжать через Черноисточинское шоссе, Октябрьский проспект, улицы Садоводов и Зеленстроевскую. Всего маршрут захватит 37 остановок.

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Отмечается, что контракт на оказание услуг по перевозке пассажиров городские власти заключат в третьем квартале 2023 года.