16 августа 2023, 15:39
Новый автобусный маршрут появится в Нижнем Тагиле
Новый автобусный маршрут №77 запустят в Нижнем Тагиле от магазина «Глобус» до центральной городской больницы №1. Об этом сообщил сайт uralpolit.ru со ссылкой на городскую администрацию.
Автобус будет проезжать через Черноисточинское шоссе, Октябрьский проспект, улицы Садоводов и Зеленстроевскую. Всего маршрут захватит 37 остановок.
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Отмечается, что контракт на оказание услуг по перевозке пассажиров городские власти заключат в третьем квартале 2023 года.
Автобусы
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