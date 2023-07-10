Общество 10 июля 2023, 12:17 Новый авиазавод откроют в индустриальном парке «Руднево» в Москве Производство комплектующих для MC-21 организуют в индустриальном парке «Руднево» в Москве Технополис Москва

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В рамках международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге было подписано соглашение о создании производства комплектующих для среднемагистрального самолета нового поколения МС-21 на территории индустриального парка «Руднево» в столице. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва».

Документ подписали мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя правительства России, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, а также генеральный директор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий Слюсар.

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В «Руднево» уже построили 18 производственных корпусов, ставших базой для различных промышленных предприятий, включая авиастроение и радиоэлектронику. В 2023 году индустриальный парк включили в Особую экономическую зону «Технополис Москва», что позволит инвесторам получить статус резидента и налоговые преференции, включая освобождение от земельного, имущественного и транспортного налогов, а также снижение ставки налога на прибыль до 2%.

Ранее сообщалось о том, что изобретения московских молодых инноваторов используют на атомных электростанциях.