Общество 26 апреля 2023, 17:10 Новый асфальтовый завод построят в Новом Уренгое

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Завод по выпуску асфальта планируют построить в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа, данное предприятие станет третьим в городе. Об этом сообщил сайт «Ямал медиа».

Благодаря возведению асфальтового завода в городе решится множество задач по ремонту автомагистралей и строительству новых дорог. Особое внимание в настоящее время уделяется северной окружной трассе, которая позволит разгрузить центральную часть Нового Уренгоя.

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Отмечается, что в ближайшие годы в городе планируют отремонтировать 17 километров дорог.