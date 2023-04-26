26 апреля 2023, 17:10
Новый асфальтовый завод построят в Новом Уренгое
Завод по выпуску асфальта планируют построить в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа, данное предприятие станет третьим в городе. Об этом сообщил сайт «Ямал медиа».
Благодаря возведению асфальтового завода в городе решится множество задач по ремонту автомагистралей и строительству новых дорог. Особое внимание в настоящее время уделяется северной окружной трассе, которая позволит разгрузить центральную часть Нового Уренгоя.
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Отмечается, что в ближайшие годы в городе планируют отремонтировать 17 километров дорог.
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