Общество 10 февраля 2023, 19:08 Новый асфальтовый завод появится в Новом Уренгое

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В Новом Уренгое появится новый асфальтовый завод, его купят на деньги округа. Об этом сообщило «Ямал Медиа».

Он перейдет в пользование дорожно-строительной компании, которая обслуживает и ремонтирует большую часть уличной сети города.

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«В 2023 году самая, наверно, наша главная мечта осуществится. Благодаря губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа. Это покупка асфальто-бетонного завода и асфальтоукладчиков», — рассказал заместитель генерального директора дорожно-строительной компании Дмитрий Плотников.

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Государственная программа развития транспортной инфраструктуры ЯНАО также позволила усилить технический парк компании новой спецтехникой, предназначенной для летних и зимних работ. Только в прошлом году компания получила 35 новых машин.