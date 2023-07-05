Общество 05 июля 2023, 16:17 Новый асфальтобетонный завод запустили в работу в Новом Уренгое

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В Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа запустили в работу асфальтобетонный завод. Об этом сообщило агентство «Север-пресс» со ссылкой на Telegram-канал главы города Андрея Воронова.

Завод с производительностью 120 тонн в час приобретен при поддержке губернатора региона Дмитрия Артюхова. Новое предприятие способно производить любые асфальтобетонные смеси по новым стандартам.

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Отмечается, что запуск производства и собственный асфальт позволят увеличить темпы дорожных работ и сократить их сроки.