05 июля 2023, 16:17
Новый асфальтобетонный завод запустили в работу в Новом Уренгое
В Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа запустили в работу асфальтобетонный завод. Об этом сообщило агентство «Север-пресс» со ссылкой на Telegram-канал главы города Андрея Воронова.
Завод с производительностью 120 тонн в час приобретен при поддержке губернатора региона Дмитрия Артюхова. Новое предприятие способно производить любые асфальтобетонные смеси по новым стандартам.
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Отмечается, что запуск производства и собственный асфальт позволят увеличить темпы дорожных работ и сократить их сроки.
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