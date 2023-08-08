08 августа 2023, 16:19
Новый асфальтобетонный завод запустили в Надыме
В городе Надыме Ямало-Ненецкого автономного округа 8 августа открылся новый асфальтобетонный завод. Об этом сообщил сайт Infox.ru.
По словам главы Надымского района Дмитрия Жаромских, перед предприятием стоит задача ускорить производство собственного асфальта и улучшить качество дорожных работ.
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Отмечается, что для запуска завода местные власти приобрели дополнительную спецтехнику. Ранее инициативу строительства предприятия поддержал глава ЯНАО Дмитрий Артюхов .
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