Общество 08 августа 2023, 16:19 Новый асфальтобетонный завод запустили в Надыме

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В городе Надыме Ямало-Ненецкого автономного округа 8 августа открылся новый асфальтобетонный завод. Об этом сообщил сайт Infox.ru.

По словам главы Надымского района Дмитрия Жаромских, перед предприятием стоит задача ускорить производство собственного асфальта и улучшить качество дорожных работ.

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Отмечается, что для запуска завода местные власти приобрели дополнительную спецтехнику. Ранее инициативу строительства предприятия поддержал глава ЯНАО Дмитрий Артюхов .