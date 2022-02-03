Новый арт-объект появился в Салехарде

В столице Ямала установили современный арт-объект «Салехард», передает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на городскую администрацию.

Надпись с иллюминацией появилась рядом с городской достопримечательностью мамонтом Митей, который находится на правом берегу Оби. Длина конструкции достигает восьми метров, а высота составляет один метр. По 125 лампочек установлено в каждой букве.

«Подсветка подключена к освещению дорожной сети, поэтому включаться они будут параллельно», — обратили внимание в администрации города.