25 августа 2023, 10:29
Новый архитектурный стиль создадут в России
Член президиума Союза архитекторов Комов: в РФ создают новый архитектурный стиль
В России начали разрабатывать новый архитектурный стиль. Об этом РИА «Новости» рассказал член президиума Союза архитекторов России Алексей Комов.
«Мы приступили к разработке архитектурной доктрины, которая будет сочетать в себе глубину традиций и современные архитектурные технологии», — констатировал он.
По мнению Комова, время ставит перед российскими архитекторами вопрос ответственности за будущее этой сферы и именно сейчас нужно продемонстрировать тесную связь и преемственность архитектурных решений России и ее новых регионов. Он добавил, что новая архитектура нуждается в «тотальном проявлении и манифестации».
Алексей Комов отметил, что история искусства знает много примеров создания «нового визуального языка России» архитекторами. Он убежден, что это важно как для общества, так и для «самопрезентации страны».
Пилотные проекты нового стиля собираются реализовать в городах новых российских субъектов.
Архитектура
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