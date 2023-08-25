Общество 25 августа 2023, 10:29 Новый архитектурный стиль создадут в России Член президиума Союза архитекторов Комов: в РФ создают новый архитектурный стиль Konstantin Kokoshkin/GlobalLookPress

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В России начали разрабатывать новый архитектурный стиль. Об этом РИА «Новости» рассказал член президиума Союза архитекторов России Алексей Комов.

«Мы приступили к разработке архитектурной доктрины, которая будет сочетать в себе глубину традиций и современные архитектурные технологии», — констатировал он.

По мнению Комова, время ставит перед российскими архитекторами вопрос ответственности за будущее этой сферы и именно сейчас нужно продемонстрировать тесную связь и преемственность архитектурных решений России и ее новых регионов. Он добавил, что новая архитектура нуждается в «тотальном проявлении и манифестации».

Алексей Комов отметил, что история искусства знает много примеров создания «нового визуального языка России» архитекторами. Он убежден, что это важно как для общества, так и для «самопрезентации страны».

Пилотные проекты нового стиля собираются реализовать в городах новых российских субъектов.